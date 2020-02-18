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Город (Москва и область)
18.02.2020, 10:56
Четыре новых моста построят в Мневниковской пойме к концу 2021 года
18 февраля. Mossovetinfo.ru – До конца 2021 года в Мневниковской пойме построят четыре новых моста, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу департамента строительс...
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Город (Москва и область)
18.02.2020, 10:38
Количество сделок купли-продажи на вторичном рынке жилья в Москве снизилось в январе 2020 года
18 февраля. Mossovetinfo.ru – На вторичном рынке жилья в Москве в январе 2020 года было зарегистрировано 7 969 договоров купли-продажи, сообщает столичное управление Росреестра. Это на 19% ...
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Город (Москва и область)
18.02.2020, 10:09
Показания электрических счетчиков теперь можно передавать через приложение «Моя Москва»
18 февраля. Mossovetinfo.ru – В мобильном приложении «Моя Москва» появилась функция передача показаний электрических счетчиков, сообщается на портале mos.ru. Приложение синхронизировано с лич...