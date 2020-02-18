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Город (Москва и область)     18.02.2020 10:38

Количество сделок купли-продажи на вторичном рынке жилья в Москве снизилось в январе 2020 года

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Теги:  жилья  Росреестр  покупка жилья 

18 февраля. Mossovetinfo.ru – На вторичном рынке жилья в Москве в январе 2020 года было зарегистрировано 7 969 договоров купли-продажи, сообщает столичное управление Росреестра.

Это на 19% меньше, чем в январе 2019 года, когда на вторичном рынке столичного жилья зафиксировали 9 853 договора. А по сравнению с декабрем 2019 года, когда зарегистрировали 15 787 договоров, падение составило 49,5%.

Статистика показывает, что в среднем купля-продажа жилья на вторичном рынке в Москве в январе каждого года падает по сравнению с декабрем предыдущего года в среднем на 48%. Падение же, по сравнению с январем 2018 года связано с тем, что в 2018 году рекордный спрос на вторичное жилье был обусловлен ожидаемыми изменениями в законодательстве.


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Теги: 
жилья  Росреестр  покупка жилья 

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