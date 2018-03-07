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Город (Москва и область)
07.03.2018, 14:46
Артефакты XIX века отреставрируют для дома-музея Тургенева в Москве
7 марта. Mossovetinfo.ru - Артефакты XIX века отреставрируют для дома-музея Ивана Тургенева в Москве. Об этом сообщили в департамента по конкурентной политике. Мужскую белую перчатку и еще 12 произве...
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Город (Москва и область)
07.03.2018, 13:20
Декларируемый уровень участия россиян в выборах президента состсвил 71,8% - ВЦИОМ
7 марта. Mossovetinfo.ru - Декларируемый уровень участия россиян в выборах президента страны 18 марта, по последим данным ВЦИОМ, составил 71,6 процента. Еще 10,4 процентоа заявили, что скорее при...
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Город (Москва и область)
07.03.2018, 11:43
Торговый комплекс площадью 5 тысяч квадратных метров построят в Люблино
7 марта. Mossovetinfo.ru - Торговый центр площадью 5 тысяч квадратных метров построят в районе Люблино. Об этом сообщили в Москомархитектуре. Торговый комплекс появится по адресу: Ставропольский ...