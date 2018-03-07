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Город (Москва и область)     07.03.2018 11:30

Около четверти месячной нормы осадков может выпасть в Москве на мартовские праздники

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Теги:  погода  осадки 

7 марта. Mossovetinfo.ru - Около четверти месячной нормы осадков может выпасть в Москве на мартовские праздники. Об этом сообщает центр погоды «Фобос»

В совокупности может высыпать от 7 до 9 миллиметров осадков. Температура воздуха составит минус 5-7 градусов тепла.

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Карта места

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Теги: 
погода  осадки 

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