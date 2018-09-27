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Город (Москва и область)     27.09.2018 09:00

Онлайн-библиотеки появятся еще на четырех станциях метро

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Теги:  метро  метрополитен  онлайн-библиотеки 

27 сентября. Mossovetinfo.ru – К середине октября еще на четырех станциях метро появятся онлайн-библиотеки, сообщает портал mos.ru.

Быстро и бесплатно получить электронную версию книги теперь можно будет на станциях «Пушкинская», «Чеховская», «Достоевская» и «Библиотека имени Ленина».

Первая онлайн-библиотека в столичной подземке открылась 30 августа на станции «Рассказовка». За 4 недели работы пассажиры уже скачали в ней более 9 тысяч книг. Для получения книги в онлайн-библиотеке, пассажирам необходимо просканировать QR-код с помощью смартфона, после чего можно скачать понравившуюся книгу с сайта проекта «Книги в метро», либо читать ее онлайн.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  онлайн-библиотеки 

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