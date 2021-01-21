Оперативный штаб опубликовал новую статистику по коронавирусу

21 января. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москвы было зафиксировано 3 458 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Также за сутки в Москве от коронавируса вылечились 5 220 пациентов из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 69 человек.



В целом по России за сутки выявлено 21 887 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 26 902 человека, скончались 612 человек.