Оперативный штаб опубликовал новые данные по коронавирусу

28 января. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве было выявлено 2 897 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Кроме того, за сутки от коронавируса вылечились 6 142 пациента из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 62 человека.



В целом по России за сутки было зафиксировано 19 138 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 26 775 человек, скончались в результате заболевания 575 человек.