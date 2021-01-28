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Город (Москва и область)     28.01.2021 12:10

Оперативный штаб опубликовал новые данные по коронавирусу

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

28 января. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве было выявлено 2 897 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Кроме того, за сутки от коронавируса вылечились 6 142 пациента из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 62 человека.

В целом по России за сутки было зафиксировано 19 138 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 26 775 человек, скончались в результате заболевания 575 человек.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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