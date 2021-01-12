12 января. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве зафиксирован 5 001 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Также за сутки в Москве от коронавируса вылечились 6 778 пациентов, из числа заболевших ранее. Скончались в результате заражения 72 человека.



Всего в России за стуки выявили 22 934 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 24 755 человек, скончался 531 человек.