 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация Навальный
Город (Москва и область)     29.01.2021 11:45

Оперштаб опубликовал новые данные по коронавирусу

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

29 января. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 2 799 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Также за прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечились 6 188 пациентов из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 63 человека.

В целом по России за стуки было зафиксировано 19 238 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 26 204 человека, скончались 543 человека.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

Возврат к списку

Лента новостей

12:44 Власть Песков: вопрос включения Донбасса в состав России на повестке дня не стоит

11:45 Город (Москва и область) Оперштаб опубликовал новые данные по коронавирусу

10:52 Мнения Попова рассказала, когда можно будет перестать носить маски

10:10 Город (Москва и область) Карту «Тройка» можно будет использовать на всех подмосковных маршрутах с 1 февраля

09:15 В России Российские вузы могут вернутся к очному обучению с 7 февраля

Актуальные материалы

13:45 Происшествия В реанимации находится женщина пострадавшая в Санкт-Петербурге во время акции 23 января

09:15 Город (Москва и область) Студенты вузов в Москве продолжат учиться дистанционно

09:06 Город (Москва и область) Москвичам старше 65 лет разблокируют транспортные карты после вакцинации от COVID-19

08:57 Город (Москва и область) Театры и кинотеатры Москвы с 22 января могут заполнять залы на 50% - указ

08:42 В России В России начинается массовая вакцинация от коронавируса

11:38 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Печатники планируется открыть к осени 2021 года

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru