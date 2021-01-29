Оперштаб опубликовал новые данные по коронавирусу

29 января. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 2 799 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Также за прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечились 6 188 пациентов из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 63 человека.



В целом по России за стуки было зафиксировано 19 238 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 26 204 человека, скончались 543 человека.