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Город (Москва и область)     24.06.2021 10:41

Оперштаб рассказал, кому нельзя делать прививку от коронавируса

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Теги:  коронавирус  COVID-19  прививка  противопоказания 

24 июня. Mossovetinfo.ru - Оперштаб Москвы и глава столичного управления Роспотребнадзора разъяснили, кто может получить отвод и не подлежит обязательной вакцинации от коронавируса.

Главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева 16 июня выпустила постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. Вакцинировано должно быть не менее 60% сотрудников.

Отмечается, что перечень болезней или состояний, при которых человек может не делать прививку, небольшой. При этом, часто в таких состояниях люди находятся на больничном и не могут работать.

«Врачи рекомендуют временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях», - говорится в разъяснениях.

Кроме того, поводом для медицинского отвода от прививки является беременность или заболевание коронавирусом, перенесенное менее 6 месяцев назад. Такие работники обязательной вакцинации не подлежат


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Теги: 
коронавирус  COVID-19  прививка  противопоказания 

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