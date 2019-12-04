4 декабря. Mossovetinfo.ru – Во всех 130 центрах госуслуг «Мои документы», во флагманских центрах, а также во Дворце «Мои документы» теперь есть возможность оплатить госпошлины и госуслуги банковской картой или со смартфона в окнах приема заявителей, сообщается на портале mos.ru.



Впервые терминалы для безналичной оплаты в окне приема заявителей был установлен в январе 2018 года во флагманском центре госуслуг Центрального округа. Услуга оказалась популярной, поэтому было принято решение установить подобные терминалы во всех центрах госуслуг. В среднем, в каждом центре госуслуг в 15 окнах приема заявителей установлены терминалы для оплаты.



Ранее оплатить госпошлины и госуслуги посетитель мог либо через терминал наличной оплаты или банкомат, установленные в зоне ожидания МФЦ, либо непосредственно в банке, после чего квитанцию необходимо было принести и предъявить специалисту МФЦ. Новая услуга позволяет посетителям существенно экономить время. При этом, если у посетителя при себе есть только наличные деньги, он по-прежнему может оплатить госуслуги и госпошлины через банкомат, терминал наличной оплаты или в банке.