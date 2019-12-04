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Город (Москва и область)     04.12.2019 08:47

Оплатить госпошлины и госуслуги теперь можно во всех центрах «Мои документы»

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Теги:  МФЦ  пошлины  госуслуги  оплата 

4 декабря. Mossovetinfo.ru – Во всех 130 центрах госуслуг «Мои документы», во флагманских центрах, а также во Дворце «Мои документы» теперь есть возможность оплатить госпошлины и госуслуги банковской картой или со смартфона в окнах приема заявителей, сообщается на портале mos.ru.

Впервые терминалы для безналичной оплаты в окне приема заявителей был установлен в январе 2018 года во флагманском центре госуслуг Центрального округа. Услуга оказалась популярной, поэтому было принято решение установить подобные терминалы во всех центрах госуслуг. В среднем, в каждом центре госуслуг в 15 окнах приема заявителей установлены терминалы для оплаты.

Ранее оплатить госпошлины и госуслуги посетитель мог либо через терминал наличной оплаты или банкомат, установленные в зоне ожидания МФЦ, либо непосредственно в банке, после чего квитанцию необходимо было принести и предъявить специалисту МФЦ. Новая услуга позволяет посетителям существенно экономить время. При этом, если у посетителя при себе есть только наличные деньги, он по-прежнему может оплатить госуслуги и госпошлины через банкомат, терминал наличной оплаты или в банке.


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Теги: 
МФЦ  пошлины  госуслуги  оплата 

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