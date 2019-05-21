21 мая. Mossovetinfo.ru – В обновленной версии мобильного приложения «Госулуги Москвы» появился новый сервис – возможность оплатить жилищно-коммунальные услуги со смартфона, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Оплатить госуслуги можно также с помощью карты москвича, банковской картой, или с помощью Apple Pay. При этом, при оплате с помощью карты москвича, не взимается комиссия.



Помимо оплаты коммунальных услуг, с помощью приложения можно также оплатить автомобильные штрафы, или пополнить счет ребенка для покупок в школьном буфете.