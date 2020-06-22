 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Город (Москва и область)     22.06.2020 08:57

Опубликована карта парков и улиц Москвы с бесплатным Wi-Fi

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Wi-Fi  интернет  интерактивная карта 

22 июня. Mossovetinfo.ru – Интерактивная карта парков и улиц Москвы, где есть бесплатный Wi-Fi, опубликована на портале мэра и правительства столицы.

В настоящее время бесплатный Wi-Fi действует в 43 московских парках. Кроме того, еще более 3 тысяч точек доступа к Wi-Fi установлено на московских улицах, в переулках и скверах. В общей сложности в городе установлено более 4,2 тысячи точек доступа к беспроводному интернету.

Ознакомится с интерактивной картой точек доступа к городской системе Wi-Fi можно здесь.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Wi-Fi  интернет  интерактивная карта 

Возврат к списку

Лента новостей

09:39 Город (Москва и область) Бесплатные электробусы запустят на территории ВДНХ

08:57 Город (Москва и область) Опубликована карта парков и улиц Москвы с бесплатным Wi-Fi

08:39 В России Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя

19:23 Общество Какая погода будет в Москве на неделе 22-28 июня

15:15 Власть Путин допустил выдвижение на новый президентский срок

Актуальные материалы

10:52 Город (Москва и область) Торжественная регистрация браков возобновится в загсах Москвы с 23 июня

08:40 В России Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России

18:12 Город (Москва и область) Парк «Зарядье» могут открыть с 23 июня

09:19 Общество Началось тестирование системы электронного голосования

08:17 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве 18 июня из-за репетиции парада

16:48 В России Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

08:14 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве 17 июня из-за репетиции парада

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru