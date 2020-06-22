22 июня. Mossovetinfo.ru – Интерактивная карта парков и улиц Москвы, где есть бесплатный Wi-Fi, опубликована на портале мэра и правительства столицы.



В настоящее время бесплатный Wi-Fi действует в 43 московских парках. Кроме того, еще более 3 тысяч точек доступа к Wi-Fi установлено на московских улицах, в переулках и скверах. В общей сложности в городе установлено более 4,2 тысячи точек доступа к беспроводному интернету.



Ознакомится с интерактивной картой точек доступа к городской системе Wi-Fi можно здесь.