22 июня. Mossovetinfo.ru – Интерактивная карта парков и улиц Москвы, где есть бесплатный Wi-Fi, опубликована на портале мэра и правительства столицы.
В настоящее время бесплатный Wi-Fi действует в 43 московских парках. Кроме того, еще более 3 тысяч точек доступа к Wi-Fi установлено на московских улицах, в переулках и скверах. В общей сложности в городе установлено более 4,2 тысячи точек доступа к беспроводному интернету.
Ознакомится с интерактивной картой точек доступа к городской системе Wi-Fi можно здесь.
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