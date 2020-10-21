21 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 4 389 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Ранее сообщалось, что за сутки от коронавируса в Москве скончалось 63 человека. Кроме того, от коронавируса вылечились 2 365 пациентов из числа ранее заболевших.



Всего с начала пандемии в Москве выявлено 377 017 случаев заражения. 279 973 человека выздоровели, 6 121 человек скончался.