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Город (Москва и область)     30.10.2020 10:40

Опубликованы данные о новых случая заражения коронавирусом в Москве

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Теги:  коронавирус  статистика 

30 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 5 268 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Кроме того, за сутки от коронавируса вылечились 3 985 пациентов из числа ранее заболевших, скончались 69 человек.

Всего с начала пандемии в Москве выявлено 419 196 случаев заражения коронавирусом. 307 816 человек выздоровели, 6 713 человек скончались.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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