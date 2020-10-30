30 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 5 268 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Кроме того, за сутки от коронавируса вылечились 3 985 пациентов из числа ранее заболевших, скончались 69 человек.



Всего с начала пандемии в Москве выявлено 419 196 случаев заражения коронавирусом. 307 816 человек выздоровели, 6 713 человек скончались.