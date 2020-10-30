Другие материалы
-
Город (Москва и область)
30.10.2020, 11:57
Парковки в Москве будут бесплатными 4 ноября
30 октября. Mossovetinfo.ru – В среду, 4 ноября, в День народного единства, все уличные парковки в Москве будут бесплатными, сообщается на официальном сайте Администрации московского парковочного п...
-
Город (Москва и область)
30.10.2020, 11:50
Вакцина от коронавируса поступит в московские поликлиники в течение месяца
30 октября. Mossovetinfo.ru – Вакцина от коронавируса для проведения массовой вакцинации поступит в московские поликлиники в течение месяца, заявила в эфире телеканала «Россия 24» заммэра Москвы Ан...
-
Город (Москва и область)
30.10.2020, 11:36
Расписание электричек Курского, Рижского направлений МЖД и МЦД-2 изменится в ноябре
30 октября. Mossovetinfo.ru – Расписание пригородных электричек Курского и Рижского направлений МЖД, а также МЦД-2, изменится с 1 по 30 ноября, сообщается на официальном сайте МЖД. В указанн...