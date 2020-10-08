8 октября. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Москве выявлено 3 323 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Ранее сообщалось, что за сутки от коронавируса в Москве скончалось 55 человек - максимум с 10 июня.



Кроме того, за прошедшие сутки в Москве вылечился от коронавируса 1 341 пациент из ранее заболевших.



Всего с начала пандемии в Москве выявлено 318 111 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 257 703 человека, скончалось 5 497 человек.