8 октября. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Москве выявлено 3 323 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что за сутки от коронавируса в Москве скончалось 55 человек - максимум с 10 июня.
Кроме того, за прошедшие сутки в Москве вылечился от коронавируса 1 341 пациент из ранее заболевших.
Всего с начала пандемии в Москве выявлено 318 111 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 257 703 человека, скончалось 5 497 человек.
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