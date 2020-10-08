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Город (Москва и область)     08.10.2020 11:30

Опубликованы данные о новых случаях коронавируса в Москве

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Теги:  коронавирус  статистика 

8 октября. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Москве выявлено 3 323 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что за сутки от коронавируса в Москве скончалось 55 человек - максимум с 10 июня.

Кроме того, за прошедшие сутки в Москве вылечился от коронавируса 1 341 пациент из ранее заболевших.

Всего с начала пандемии в Москве выявлено 318 111 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 257 703 человека, скончалось 5 497 человек.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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