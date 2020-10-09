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Город (Москва и область)     09.10.2020 10:41

Опубликованы данные о новых случаях коронавируса в Москве

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Теги:  коронавирус  статистика 

9 октября. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Москве выявлен 3 701 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Кроме того, за сутки от коронавируса вылечились 1424 пациента, скончалось 33 человека.

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 321 812 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 259 127 человек, скончались 5 530 человек.

В России за последние сутки выявлено 12 126 новых случаев коронавируса. Это рекордный показатель за все время пандемии.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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