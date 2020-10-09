9 октября. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Москве выявлен 3 701 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Кроме того, за сутки от коронавируса вылечились 1424 пациента, скончалось 33 человека.



Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 321 812 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 259 127 человек, скончались 5 530 человек.



В России за последние сутки выявлено 12 126 новых случаев коронавируса. Это рекордный показатель за все время пандемии.