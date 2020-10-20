20 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 4 999 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Кроме того, за предыдущие сутки от коронавируса скончалось 49 человек, 1 960 пациентов с коронавирусом выздоровели.



Всего с начала пандемии в Москве выявлено 372 628 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 277 608 человек, скончалось 6 058 человек.