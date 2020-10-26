26 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 5 224 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Также сообщается, что за сутки от коронавируса в Москве вылечился 2 861 человек, 62 человека скончалось.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 401 040 случаев заражения коронавирусом. 293 205 человек выздоровели, 6 442 человека скончались.
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