26 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 5 224 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Также сообщается, что за сутки от коронавируса в Москве вылечился 2 861 человек, 62 человека скончалось.



Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 401 040 случаев заражения коронавирусом. 293 205 человек выздоровели, 6 442 человека скончались.