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Город (Москва и область)     26.10.2020 10:40

Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в Москве

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Теги:  коронавирус  статистика 

26 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 5 224 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Также сообщается, что за сутки от коронавируса в Москве вылечился 2 861 человек, 62 человека скончалось.

Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 401 040 случаев заражения коронавирусом. 293 205 человек выздоровели, 6 442 человека скончались.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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