27 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 4 312 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Кроме того, за сутки от коронавируса вылечились 3 269 пациентов, скончался 61 человек из числа ранее заболевших.



Всего с начала пандемии в Москве выявлено 405 352 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 296 474 человека, скончались 6 503 человека.