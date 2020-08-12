12 августа. Mossovetinfo.ru – Московские власти опубликовали этапы переселения по программе реновации. Переселение предлагается проводить в три этапа и завершить программу, как и планировалось, к 2032 году.
На первом этапе переселение осуществляется в 2020 – 2024 годах, на втором — в 2025 – 2028 годах, на третьем — в 2029 – 2032 годах.
Кроме того, утвержден перечень домов, срок переселения по которым будет определен по мере утверждения градостроительной документации, необходимой для реализации программы реновации. Сроки переселения из домов, входящих в данных перечень, должны быть определены до конца I квартала 2021 года
Сроки, указанные в приложениях к настоящему приказу, являются ориентировочными и могут быть скорректированы.
Программа реновации была запущена в 2017 году. В программу было включено 5174 дома. За три года новые квартиры получили уже более 18 тысяч москвичей. Еще шесть тысяч находятся в процессе переезда.
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