12 августа. Mossovetinfo.ru – Московские власти опубликовали этапы переселения по программе реновации. Переселение предлагается проводить в три этапа и завершить программу, как и планировалось, к 2032 году.



На первом этапе переселение осуществляется в 2020 – 2024 годах, на втором — в 2025 – 2028 годах, на третьем — в 2029 – 2032 годах.



Кроме того, утвержден перечень домов, срок переселения по которым будет определен по мере утверждения градостроительной документации, необходимой для реализации программы реновации. Сроки переселения из домов, входящих в данных перечень, должны быть определены до конца I квартала 2021 года



Сроки, указанные в приложениях к настоящему приказу, являются ориентировочными и могут быть скорректированы.



Программа реновации была запущена в 2017 году. В программу было включено 5174 дома. За три года новые квартиры получили уже более 18 тысяч москвичей. Еще шесть тысяч находятся в процессе переезда.