«Оранжевый» уровень опасности из-за жары продлен в Москве до вечера понедельника

15 августа. Mossovetinfo.ru - Оранжевый уровень погодной опасности из-за жары до 32 градусов продлили в Москве до 21:00 понедельника 15 августа, - сообщил Гидрометцентр России.



Третий день подряд действует предпоследний — «оранжевый» — уровень погодной опасности.



Также в столице и Подмосковье до 22:00 16 августа объявлен четвёртый класс пожарной опасности.