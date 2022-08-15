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Город (Москва и область)     15.08.2022 07:43

«Оранжевый» уровень опасности из-за жары продлен в Москве до вечера понедельника

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Теги:  Москва  Московская область  погода  жара  предупреждение 

15 августа. Mossovetinfo.ru - Оранжевый уровень погодной опасности из-за жары до 32 градусов продлили в Москве до 21:00 понедельника 15 августа, - сообщил Гидрометцентр России.

Третий день подряд действует предпоследний — «оранжевый» — уровень погодной опасности.

Также в столице и Подмосковье до 22:00 16 августа объявлен четвёртый класс пожарной опасности.

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Теги: 
Москва  Московская область  погода  жара  предупреждение 

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