25 мая. Mossovetinfo.ru – Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве в субботу 26 мая, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



Синоптики прогнозируют в столице жаркую погоду, которая повышает пожароопасность.



По прогнозам синоптиков, в субботу в Москве ожидается ясная погода, воздух прогреется до 20 градусов тепла.