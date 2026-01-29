Другие материалы
Город (Москва и область)
02.02.2026, 13:33
Оранжевый уровень опасности продлили в Москве и области продлен до конца суток пятницы, 6 февраля
2 февраля — Mossovetinfo.ru — Оранжевый уровень погодной опасности, с учетом последних прогностических данных, прод...
Город (Москва и область)
02.02.2026, 09:01
Аномальные морозы в столице сохранятся до пятницы – синоптик
02 февраля — Mossovetinfo.ru — Аномальные морозы сохранятся до пятницы, 6 февраля, включительно, сообщил в своем теле...
Город (Москва и область)
29.01.2026, 17:48
Дополнительной нагрузкой на правоохранительную систему в Москве стал рекордный поток туристов в 2025 году - Собянин
29 января — Mossovetinfo.ru — Тренд на безопасность в Москве, которую отмечают туристы, прибывающие в столицу, должен...