Оранжевый уровень опасности продлили в Москве и области продлен до конца суток пятницы, 6 февраля

2 февраля — Mossovetinfo.ru — Оранжевый уровень погодной опасности, с учетом последних прогностических данных, продлили в Москве и области из-за мороза еще на трое суток, до конца суток пятницы, 6 февраля. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

Данный уровень является предпоследним в шкале погодных предупреждений и означает опасные метеоусловия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее, 29 января, из-за грядущих аномальных морозов в Москве и регионе оранжевый уровень опасности был введен на пять суток до 23:00 мск 3 февраля.

Синоптики прогностического центра «Метео» ожидают, что аномально холодная погода задержится в Москве как минимум до середины февраля.

