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Город (Москва и область)     03.12.2020 15:18

Основную часть коронавирусных ограничений в Москве могут снять к середине 2021 года

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Теги:  коронавирус  ограничения 

3 декабря. Mossovetinfo.ru - Московские власти рассчитывают снять основную часть ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, к середине 2021 года, заявил в эфире телеканала «Россия 24» заммэра Москвы Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, городские власти рассчитывают, что к этому моменту к динамичному восстановлению перейдет экономика города.

Также заммэра сообщил, что власти Москвы не планируют вводить дополнительные ограничения для ресторанов и кафе в дни новогодних праздников.


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Теги: 
коронавирус  ограничения 

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