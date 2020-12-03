3 декабря. Mossovetinfo.ru - Московские власти рассчитывают снять основную часть ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, к середине 2021 года, заявил в эфире телеканала «Россия 24» заммэра Москвы Владимир Ефимов.



По словам Ефимова, городские власти рассчитывают, что к этому моменту к динамичному восстановлению перейдет экономика города.



Также заммэра сообщил, что власти Москвы не планируют вводить дополнительные ограничения для ресторанов и кафе в дни новогодних праздников.