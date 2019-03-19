Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     19.03.2019 07:31

Останкинская телебашня погаснет на час 30 марта в рамках акции «Час Земли»

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Останкинская башня  Останкинская телебашня  Час Земли 

19 марта. Mossovetinfo.ru – Останкинская телебашня погаснет ровно на час вечером 30 марта, присоединившись к экологической акции «Час Земли». Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Всю архитектурно-художественную подсветку выключат на башне в 20:30. Также погаснут два круговых медиафасада. Останутся гореть лишь заградительные огни на антенне и балконах.

Москва участвует в акции «Час Земли» с 2009 года. В 2018 году подсветку в столице в день проведения акции отключили на 1938 объектах.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Останкинская башня  Останкинская телебашня  Час Земли 

Возврат к списку

Лента новостей

08:10 Общество Пасмурная и дождливая погода ожидается в Москве 19 марта

07:32 Город (Москва и область) В демонстрационном павильон МЦД появится площадка проекта «Музыка в метро»

07:31 Город (Москва и область) Останкинская телебашня погаснет на час 30 марта в рамках акции «Час Земли»

07:23 Город (Москва и область) Лодочная станция появится в парке «Усадьба Люблино»

22:21 Город (Москва и область) В Подмосковье проверят информацию о «фальшивых» записях о посещении врачей

Актуальные материалы

20:03 Город (Москва и область) Киевское и Смоленское направления МЖД соединит новая ветка

10:18 Другое Яндекс начал тестировать социальную сеть с искусственным интеллектом

10:07 Общество В Москве стартует новый цикл проекта «Бизнес-уикенд» для школьников

17:44 Общество Фестиваль «Союзультфильм» пройдет в «Москвариуме» на ВДНХ с 16 по 24 марта

11:18 Общество Минприроды России просят провести публичное обсуждение изменения границ нацпарка «Лосиный остров»

15:31 Город (Москва и область) Мосгордума утвердила 15 членов Общественной палаты столицы

13:13 Город (Москва и область) Мосгордума увеличила бюджет столицы на 137 миллиардов рублей

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru