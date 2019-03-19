19 марта. Mossovetinfo.ru – Останкинская телебашня погаснет ровно на час вечером 30 марта, присоединившись к экологической акции «Час Земли». Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.



Всю архитектурно-художественную подсветку выключат на башне в 20:30. Также погаснут два круговых медиафасада. Останутся гореть лишь заградительные огни на антенне и балконах.



Москва участвует в акции «Час Земли» с 2009 года. В 2018 году подсветку в столице в день проведения акции отключили на 1938 объектах.