23 декабря. Mossovetinfo.ru – На настоящий момент в Москве остается примерно 13 тысяч дольщиков в 34 домах, свое жилье они получат в течение трех лет, сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин в видеообращении, размещенном на своей странице в Facebook.
«Все эти проекты расписаны по дорожным картам. Могу вам прямо сказать, что достроить дом по программе достройки за обманутых дольщиков намного сложнее, чем построить новый дом», - отметил заммэра Москвы.
По словам Хуснуллина, недостроенные дома устарели морально и физически, проектная документация на них оформлена с нарушениями, кроме того, само строительство велось с нарушениями. Снести такие дома и построить новые было бы проще, однако на такое строительство не хватит денег, поэтому приходится достраивать такие дома. На юридическое оформление таких проектов уходит много времени.
«Но я могу вам сказать, что у нас в городе создан Фонд достройки за обманутыми дольщиками. Мы раз в неделю рассматриваем на штабе у меня, у мэра. Поэтому, несмотря на все сложности, все 13 тысяч дольщиков, которым положены квартиры, в течение трех лет все свои квартиры получат», - заявил Хуснуллин.
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