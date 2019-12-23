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Город (Москва и область)     23.12.2019 13:20

Оставшиеся в Москве обманутые дольщики получат жилье в течение трех лет - Хуснуллин

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Теги:  Марат Хуснуллин  дольщики  строительство 

23 декабря. Mossovetinfo.ru – На настоящий момент в Москве остается примерно 13 тысяч дольщиков в 34 домах, свое жилье они получат в течение трех лет, сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин в видеообращении, размещенном на своей странице в Facebook.

«Все эти проекты расписаны по дорожным картам. Могу вам прямо сказать, что достроить дом по программе достройки за обманутых дольщиков намного сложнее, чем построить новый дом», - отметил заммэра Москвы.

По словам Хуснуллина, недостроенные дома устарели морально и физически, проектная документация на них оформлена с нарушениями, кроме того, само строительство велось с нарушениями. Снести такие дома и построить новые было бы проще, однако на такое строительство не хватит денег, поэтому приходится достраивать такие дома. На юридическое оформление таких проектов уходит много времени.

«Но я могу вам сказать, что у нас в городе создан Фонд достройки за обманутыми дольщиками. Мы раз в неделю рассматриваем на штабе у меня, у мэра. Поэтому, несмотря на все сложности, все 13 тысяч дольщиков, которым положены квартиры, в течение трех лет все свои квартиры получат», - заявил Хуснуллин.


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Карта места

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Теги: 
Марат Хуснуллин  дольщики  строительство 

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