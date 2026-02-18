Другие материалы
-
Город (Москва и область)
21.02.2026, 07:58
От минус 3 до минус 1 градуса прогнозируют в столице днем 21 февраля
21 февраля — Mossovetinfo.ru — Температура воздуха от минус 3 до минус 1 градуса прогнозируется в столице днем 21 февра...
-
Город (Москва и область)
20.02.2026, 07:58
Cнегопад в Москве продолжится и сегодня, но с меньшей интенсивностью - синоптики
20 февраля — Mossovetinfo.ru — Cнегопад в Москве продолжится и сегодня, но с меньшей интенсивностью. Городские службы...
-
Город (Москва и область)
18.02.2026, 09:03
«Оранжевый» уровень опасности из-за снега и ветра объявлен в Москве и области на четверг
18 февраля — Mossovetinfo.ru — В четверг, 19 февраля, в Москве и области будет действовать «оранжевый» уровень погодно...