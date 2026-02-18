 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     21.02.2026 07:58

От минус 3 до минус 1 градуса прогнозируют в столице днем 21 февраля

Теги:  Гидрометцентр  прогноз  погода  Москва  Московская область 

21 февраля — Mossovetinfo.ru — Температура воздуха от минус 3 до минус 1 градуса прогнозируется в столице днем 21 февраля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Погода облачная, с прояснениями, утром местами небольшой снег, гололедица. Ветер западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление около 750 мм ртутного столба.

В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до минус 9 градусов.

В Московской области в субботу, 21 февраля, температура составит от минус 6 до минус 1 градуса, а в ночь на воскресенье может снизиться до минус 12 градусов.

Аномально сильное похолодание в Сибири прогнозируется в ближайшую неделю, с отклонением от нормы она 15-18 градусов ниже нормы.

