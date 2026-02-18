От минус 3 до минус 1 градуса прогнозируют в столице днем 21 февраля

21 февраля — Mossovetinfo.ru — Температура воздуха от минус 3 до минус 1 градуса прогнозируется в столице днем 21 февраля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.



Погода облачная, с прояснениями, утром местами небольшой снег, гололедица. Ветер западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление около 750 мм ртутного столба.



В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до минус 9 градусов.



В Московской области в субботу, 21 февраля, температура составит от минус 6 до минус 1 градуса, а в ночь на воскресенье может снизиться до минус 12 градусов.



Аномально сильное похолодание в Сибири прогнозируется в ближайшую неделю, с отклонением от нормы она 15-18 градусов ниже нормы.