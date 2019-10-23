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Город (Москва и область)
23.10.2019, 12:00
Новые линии освещения установили на 320 километрах дорог Подмосковья
23 октября. Mossovetinfo.ru – Новые линии освещения установлены на 320 километрах дорог Подмосковья, сообщается на официальном сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской обл...
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Город (Москва и область)
23.10.2019, 11:04
От станции метро «Филатов луг» до поселения Московский проложили велодорожку
23 октября. Mossovetinfo.ru – Велодорожку проложили от станции метро «Филатов луг» Сокольнической линии до поселения Московский, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы. Новая ...
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Город (Москва и область)
23.10.2019, 10:49
В сентябре в Москве снизилось количество ипотечных сделок - Росреестр
23 октября. Mossovetinfo.ru – Количество ипотечных сделок, зарегистрированных в Москве в сентябре 2019 года, составило 6 635, что на 5% ниже чем в августе текущего года, сообщается на официальном с...