23 октября. Mossovetinfo.ru – Велодорожку проложили от станции метро «Филатов луг» Сокольнической линии до поселения Московский, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Новая велодорожка проложена по кратчайшему маршруту через парк и лесополосу. Она поможет жителям поселения Московский, которые добираются до метро на велосипедах, сократить время в пути до 10 минут. На велосипеде добраться до метро будет быстрее, чем на общественном или личном транспорте.



Кроме велодорожки возле станции оборудована крытая велопарковка на 56 мест, а в начале и конце дорожки обустроены станции велопроката на 15 и 18 мест.