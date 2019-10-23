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Город (Москва и область)     23.10.2019 11:04

От станции метро «Филатов луг» до поселения Московский проложили велодорожку

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Теги:  велодорожка  благоустройство 

23 октября. Mossovetinfo.ru – Велодорожку проложили от станции метро «Филатов луг» Сокольнической линии до поселения Московский, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Новая велодорожка проложена по кратчайшему маршруту через парк и лесополосу. Она поможет жителям поселения Московский, которые добираются до метро на велосипедах, сократить время в пути до 10 минут. На велосипеде добраться до метро будет быстрее, чем на общественном или личном транспорте.

Кроме велодорожки возле станции оборудована крытая велопарковка на 56 мест, а в начале и конце дорожки обустроены станции велопроката на 15 и 18 мест.


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Карта места

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Теги: 
велодорожка  благоустройство 

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