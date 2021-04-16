Отключения горячей воды в Москве начнутся с 11 мая

16 апреля. Mossovetinfo.ru – Плановые отключения горячей воды в Москве начнутся с 11 мая. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.



Срок отключения горячей воды не превышает 10 дней. О том, когда будет опубликован график отключения горячей воды, не сообщается.