20 июня. Mossovetinfo.ru – Новый участок Сокольнической линии метро открылся в Москве.
На участке расположены четыре станции: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Большая часть нового участка проходит по земле.
Протяженность участка составляет около 12 километров. Его открытие улучшит транспортную доступность нескольких районов ТиНАО.
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