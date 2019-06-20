20 июня. Mossovetinfo.ru – Новый участок Сокольнической линии метро открылся в Москве.



На участке расположены четыре станции: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Большая часть нового участка проходит по земле.



Протяженность участка составляет около 12 километров. Его открытие улучшит транспортную доступность нескольких районов ТиНАО.