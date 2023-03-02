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Город (Москва и область)     02.03.2023 04:13

Открыта Большая кольцевая линия московского метро - БКЛ

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Теги:  БКЛ  метро  Большая кольцевая линия 

2 марта, Mossovetinfo.ru - 1 марта в эксплуатацию введены девять последних станций Большой кольцевой линии московского метро (БКЛ): «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».

В церемонии открытия Большой кольцевой линии Московского метрополитена в режиме видеоконференции принял участие Президент России Владимир Путин.

Президент России отметил настойчивую работу мэра Москвы Сергея Собянина в реализации проекта БКЛ.

«Этот масштабный проект, очень нужный для города, именно сегодня очень нужный для города, реализован благодаря настойчивой работе правительства города во главе с Сергеем Семёновичем Собяниным», - сказал Путин.

Строительство линии стало крупнейшим в России и одним из самых масштабных в мире проектов метростроения, реализованных за последние десятилетия: 70 километров путей, 31 станция и три электродепо. Запуск БКЛ улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы с населением 3,3 миллиона человек, а также значительно снизит нагрузку на другие линии.

Схема Большой кольцевой линии московского метро (БКЛ):


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Теги: 
БКЛ  метро  Большая кольцевая линия 

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