Открыта Большая кольцевая линия московского метро - БКЛ

2 марта, Mossovetinfo.ru - 1 марта в эксплуатацию введены девять последних станций Большой кольцевой линии московского метро (БКЛ): «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».



В церемонии открытия Большой кольцевой линии Московского метрополитена в режиме видеоконференции принял участие Президент России Владимир Путин.



Президент России отметил настойчивую работу мэра Москвы Сергея Собянина в реализации проекта БКЛ.



«Этот масштабный проект, очень нужный для города, именно сегодня очень нужный для города, реализован благодаря настойчивой работе правительства города во главе с Сергеем Семёновичем Собяниным», - сказал Путин.



Строительство линии стало крупнейшим в России и одним из самых масштабных в мире проектов метростроения, реализованных за последние десятилетия: 70 километров путей, 31 станция и три электродепо. Запуск БКЛ улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы с населением 3,3 миллиона человек, а также значительно снизит нагрузку на другие линии.



Схема Большой кольцевой линии московского метро (БКЛ):