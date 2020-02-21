21 февраля. Mossovetinfo.ru – Парк развлечений «Остров Мечты» откроется для посетителей 29 февраля, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе холдинговой компании «Остров Мечты».
Парк «Остров Мечты» станет крупнейшим в Европе и первым в России крытым парком развлечений. В нем разместятся 9 тематических зон, 27 аттракционов, мультиплекс на 17 залов, многофункциональный концертный зал на 3,5 тысячи мест и парковка более чем на 3 тысячи автомобилей.
Руководство парка уже заключило лицензионные соглашения с крупнейшими медиа-холдингами и анимационными компаниями об использовании известных мультипликационных брендов: Sony Pictures Consumer Products, IMPS S.A., Viacom International Media Networks и Sanrio GmbH.
К открытию парка подготовлена обширная праздничная программа с участием более 300 артистов и аниматоров. Первые посетители парка смогут окунуться в атмосферу испанского карнавала, увидеть гладиаторские бои, сфотографироваться с солдатами английского почетного караула, посидеть в машине Элвиса Пресли, попасть на съемочную площадку Голливуда, увидеть выступления музыкальных коллективов, уличных артистов, костюмированные шествия.
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