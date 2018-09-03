3 сентября. Mossovetinfo.ru – Открытие нового участка Калининско-Солнцевской линии метро позволило разгрузить другие станции метрополитена, сообщается на Едином транспортном портале Москвы.



Большее всего разгрузилась станция метро «Киевская» Арбатско-Покровской линии – в часы пик количество пассажиров на вход сократилось на станции на 29%. На станции «Румянцево» отмечено сокращение в 24%, на «Юго-Западной» - на 22%, на «Саларьево» – на 17%, на станциях «Тропарево» и «Киевской» Кольцевой линии – на 12%.



Кроме того, отмечено снижение пассажиропотока на пересадочных станциях: на «Парке культуры» на 9%, на «Библиотеке имени Ленина» - на 7,5%.



Новый участок Калининско-Солнцевской линии метро был запущен 30 августа. На новом участке расположены сразу 7 станций: «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». За первый полноценный день работы новых станций 31 августа, пассажиропоток Калининиско-Солнцевской линии приблизился к 200 тысячам человек.