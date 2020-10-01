1 октября. Mossovetinfo.ru - В Москве завершается подключение отопления в домах и других городских объектах, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



В настоящее время отопление уже включено на всех социальных объектах и в 99% жилых домов.



В первую очередь отопление подключается на социальных объектах и в жилых домах, затем на предприятиях торговли и промышленности.



О решении досрочно включить в Москве отопление мэр города Сергей Собянин сообщил 27 сентября.