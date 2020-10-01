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Город (Москва и область)     01.10.2020 17:41

Отопление включено почти во всех жилых домах Москвы

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Теги:  отопление 

1 октября. Mossovetinfo.ru - В Москве завершается подключение отопления в домах и других городских объектах, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

В настоящее время отопление уже включено на всех социальных объектах и в 99% жилых домов.

В первую очередь отопление подключается на социальных объектах и в жилых домах, затем на предприятиях торговли и промышленности.

О решении досрочно включить в Москве отопление мэр города Сергей Собянин сообщил 27 сентября.


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Теги: 
отопление 

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