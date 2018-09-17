17 сентября. Mossovetinfo.ru – Памятник знаменитому советскому архитектору Каро Алабяну установят в Московском районе Сокол, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.
Решение об установке памятника Алабяну уже одобрили комиссия Мосгордумы по монументальному искусству, Москомархитектураи муниципальные депутаты. Теперь требуется одобрение Мосгордумы.
С предложением об установке памятника Алабяну выступил чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Вардан Тоганян. Республика Армения также намерена профинансировать создание монумента, и готова выделить на эти цели 15 миллионов рублей. Установить памятник планируется в Малом Песчаном переулке, недалеко от улицы Алабяна.
Каро Алабян в 30-е годы являлся одним из соавторов генплана реконструкции Москвы, а также соавтором проекта станции метро «Краснопресненская» и здания Центрального академического театра Российской армии. Кроме того, Алабян был организатором Союза архитекторов и стал первым секретарем организации.
13:45 Город (Москва и область) Памятник архитектору Алабяну появится в Москве
13:02 Город (Москва и область) Лужнецкую набережную освободят от незаконных складов
12:04 Город (Москва и область) С начала года в Москве построили 17 новых пешеходных переходов
11:48 Город (Москва и область) Четыре пересадки свяжут БКЛ и МЦД-2 Нахабино - Подольск
11:24 Город (Москва и область) Завершается монтаж крыши-трансформера во Дворце водных видов спорта в Лужниках
14:43 Город (Москва и область) Пассажирская навигация по Москве-реке завершится в октябре
11:33 Город (Москва и область) За первые две недели работы электробусы в Москве перевезли 32 тыс. пассажиров
11:08 Город (Москва и область) С 15 сентября билеты на электричку в Москве можно будет купить в мобильном приложении
08:24 Город (Москва и область) Московский зоопарк переходит на зимний режим работы
08:57 Город (Москва и область) Где в Москве появились новые выделенные полосы
13:34 Город (Москва и область) Около 100 домов по программе реновации начнут строить до конца года
00:18 Город (Москва и область) Явка на выборах мэра Москвы составила 31,24% - обработано 6,7% протоколов