Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     17.09.2018 13:45

Памятник архитектору Алабяну появится в Москве

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  памятники 

17 сентября. Mossovetinfo.ru – Памятник знаменитому советскому архитектору Каро Алабяну установят в Московском районе Сокол, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.

Решение об установке памятника Алабяну уже одобрили комиссия Мосгордумы по монументальному искусству, Москомархитектураи муниципальные депутаты. Теперь требуется одобрение Мосгордумы.

С предложением об установке памятника Алабяну выступил чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Вардан Тоганян. Республика Армения также намерена профинансировать создание монумента, и готова выделить на эти цели 15 миллионов рублей. Установить памятник планируется в Малом Песчаном переулке, недалеко от улицы Алабяна.

Каро Алабян в 30-е годы являлся одним из соавторов генплана реконструкции Москвы, а также соавтором проекта станции метро «Краснопресненская» и здания Центрального академического театра Российской армии. Кроме того, Алабян был организатором Союза архитекторов и стал первым секретарем организации.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
памятники 

Возврат к списку

Лента новостей

13:45 Город (Москва и область) Памятник архитектору Алабяну появится в Москве

13:02 Город (Москва и область) Лужнецкую набережную освободят от незаконных складов

12:04 Город (Москва и область) С начала года в Москве построили 17 новых пешеходных переходов

11:48 Город (Москва и область) Четыре пересадки свяжут БКЛ и МЦД-2 Нахабино - Подольск

11:24 Город (Москва и область) Завершается монтаж крыши-трансформера во Дворце водных видов спорта в Лужниках

Актуальные материалы

14:43 Город (Москва и область) Пассажирская навигация по Москве-реке завершится в октябре

11:33 Город (Москва и область) За первые две недели работы электробусы в Москве перевезли 32 тыс. пассажиров

11:08 Город (Москва и область) С 15 сентября билеты на электричку в Москве можно будет купить в мобильном приложении

08:24 Город (Москва и область) Московский зоопарк переходит на зимний режим работы

08:57 Город (Москва и область) Где в Москве появились новые выделенные полосы

13:34 Город (Москва и область) Около 100 домов по программе реновации начнут строить до конца года

00:18 Город (Москва и область) Явка на выборах мэра Москвы составила 31,24% - обработано 6,7% протоколов

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru