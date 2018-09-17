17 сентября. Mossovetinfo.ru – Памятник знаменитому советскому архитектору Каро Алабяну установят в Московском районе Сокол, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.



Решение об установке памятника Алабяну уже одобрили комиссия Мосгордумы по монументальному искусству, Москомархитектураи муниципальные депутаты. Теперь требуется одобрение Мосгордумы.



С предложением об установке памятника Алабяну выступил чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Вардан Тоганян. Республика Армения также намерена профинансировать создание монумента, и готова выделить на эти цели 15 миллионов рублей. Установить памятник планируется в Малом Песчаном переулке, недалеко от улицы Алабяна.



Каро Алабян в 30-е годы являлся одним из соавторов генплана реконструкции Москвы, а также соавтором проекта станции метро «Краснопресненская» и здания Центрального академического театра Российской армии. Кроме того, Алабян был организатором Союза архитекторов и стал первым секретарем организации.