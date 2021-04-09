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Город (Москва и область)     09.04.2021 10:00

Памятник Гагарину на Ленинском проспекте отреставрируют

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Теги:  памятники  объекты культурного наследия  реставрация 

9 апреля. Mossovetinfo.ru — Власти Москвы приняли решение отреставрировать памятник космонавту Юрию Гагарину на Ленингском проспекте, сообщается на портале mos.ru со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Решение о реставрации было принято после осмотра памятника, в ходе которой было установлено, что у монумента необходимо отреставрировать облицовку стилобата и устранить мелкие повреждения.

По словам Сергуниной, до конца года будет проведено более тщательное обследование технического состояния памятника и составлен проект его реставрации. Работы начнутся в 2022 году и будут проходить под контролем специалистов Мосгорнаследия.

В ходе работ планируется ликвидировать сколы, удалить загрязнения, отполировать плиты стилобата, восстановить герметичность швов между листами титана, из которых сделан памятник.

Памятник Юрию Гагарину был создан скульптором Павлом Бондаренко, архитекторами Яковом Белопольским, Федором Гажевским и конструктором Алексеем Судаковым. Памятник был установлен 4 июля 1980 года. В настоящее время памятник имеет статус выявленного объекта культурного наследия.

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Карта места

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Теги: 
памятники  объекты культурного наследия  реставрация 

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