28 декабря. Mossovetinfo.ru – Парад Дедов Морозов пройдет в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» 29 декабря, сообщили ИА «Моссовет» в Оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».



На Тверской площади в декорациях сказочного леса вначале пройдет праздничный флешмоб «Обними Деда Мороза», а в 18:00 начнет парад Дедов Морозов – под бой барабанов колонна Дедов Морозов пройдет до Площади Революции. Присоединиться к параду может любой желающий – для этого надо прийти в костюме Деда Мороза. Все участники парад получат памятные подарки.



По окончании парада участники и зрители смогут принять участие в розыгрыше призов.