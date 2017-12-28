28 декабря. Mossovetinfo.ru – Парад Дедов Морозов пройдет в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» 29 декабря, сообщили ИА «Моссовет» в Оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
На Тверской площади в декорациях сказочного леса вначале пройдет праздничный флешмоб «Обними Деда Мороза», а в 18:00 начнет парад Дедов Морозов – под бой барабанов колонна Дедов Морозов пройдет до Площади Революции. Присоединиться к параду может любой желающий – для этого надо прийти в костюме Деда Мороза. Все участники парад получат памятные подарки.
По окончании парада участники и зрители смогут принять участие в розыгрыше призов.
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