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Город (Москва и область)     14.04.2018 08:35

Парад трамваев пройдет в Москве 21 апреля

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Теги:  парад трамваев  трамваи  транспорт 

14 апреля. Mossovetinfo.ru – Традиционный Парад трамваев пройдет 21 апреля на Чистых прудах. Об этом сообщили в Мосгортрансе.

Парад приурочен к 119-летию со дня открытия трамвайного движения в Москве. Колонна старинных трамвайных вагонов проедет по центральным улицам столицы.

До Чистых прудов колонна проследует по Шаболовке, Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам.

С 12:00 до 15:00 на Чистопрудном бульваре состоится выставка трамваев. Всего будут представлены 17 вагонов ‒ некоторые экспонаты москвичи увидят впервые.


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Карта места

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Теги: 
парад трамваев  трамваи  транспорт 

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