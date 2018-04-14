14 апреля. Mossovetinfo.ru – Традиционный Парад трамваев пройдет 21 апреля на Чистых прудах. Об этом сообщили в Мосгортрансе.



Парад приурочен к 119-летию со дня открытия трамвайного движения в Москве. Колонна старинных трамвайных вагонов проедет по центральным улицам столицы.



До Чистых прудов колонна проследует по Шаболовке, Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам.



С 12:00 до 15:00 на Чистопрудном бульваре состоится выставка трамваев. Всего будут представлены 17 вагонов ‒ некоторые экспонаты москвичи увидят впервые.