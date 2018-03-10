Парк метро обновится почти на две три в ближайшие годы - Собянин

11 марта. Mossovetinfo.ru - Парк поездов московского метро обновятся в ближайшие годы почти на две трети. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



«В ближайшие годы будет поставлено 1600 новых вагонов», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».