20 апреля. Mossovetinfo.ru – Обновление парка московских трамваев будет завершено в течение пяти лет. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время парада трамваев.



Ранее сообщалось, что город планирует покупать по 100 новых трамваев ежегодно. Начиная с 2010 года трамвайный парк столицы обновлен почти на 50%.