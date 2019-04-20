20 апреля. Mossovetinfo.ru – Обновление парка московских трамваев будет завершено в течение пяти лет. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время парада трамваев.
Ранее сообщалось, что город планирует покупать по 100 новых трамваев ежегодно. Начиная с 2010 года трамвайный парк столицы обновлен почти на 50%.
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