«Безумием» назвал новые переговоры Украины и США о поддержке Киева Илон Маск

29 апреля — Mossovetinfo.ru — Комментируя в соцсетях переговоры президента Украины Владимира Зеленского с руководством США по поводу продолжения поддержки, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал это - «безумием»



«Это безумие», — написал он, высказав также опасение, что конфликт никогда не закончится.



Так Илон Маск отреагировал на публикацию бизнесмена Дэвида Сакса, обратившего внимание на слова Зеленского о «самом сильном» соглашении с американской стороной по поводу условий военной и финансовой поддержки на 10-летний срок.