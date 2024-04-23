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Происшествия
01.05.2024, 11:13
19 человек погибли в результате обвала шоссе на юге Китая
1 мая — Mossovetinfo.ru — 19 человек погибли в результате случившегося рано утром в среду обвала площадью 184,3 квадрат...
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Происшествия
26.04.2024, 08:53
Обыски продолжаются по нескольким адресам, связанным с делом замминистра обороны Тимура Иванова
26 апреля — Mossovetinfo.ru — Обыски продолжаются по нескольким адресам, связанным с делом замминистра обороны Тиму...
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Происшествия
23.04.2024, 21:50
Следком: задержан зам Министра обороны РФ Тимур Иванов
23 апреля — Mossovetinfo.ru — Заместителя министра обороны Российской федерации Тимура Иванова задержали по подозр...