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Происшествия     01.05.2024 11:13

19 человек погибли в результате обвала шоссе на юге Китая

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Теги:  Китай  КНР  шоссе  Мэйда  обвал  погибшие  спасательные работы 

1 мая — Mossovetinfo.ru — 19 человек погибли в результате случившегося рано утром в среду обвала площадью 184,3 квадратных метра на участке скоростной автомагистрали "Мэйда" (Мэйчжоу-Дабу), расположенном в провинции Гуандун (Южный Китай), 18 автомобилей оказались в ловушке, сообщили местные власти, - передает Синьхуа.

Еще 30 человек были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

По данным правительства города Мэйчжоу, обвал произошел около 2:10 ночи на отрезке шоссе в городе Мэйчжоу, площадь обвала составила 184,3 квадратных метра.

Более 500 человек приняли участие в спасательных работах.

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Карта места

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Теги: 
Китай  КНР  шоссе  Мэйда  обвал  погибшие  спасательные работы 

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