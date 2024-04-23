19 человек погибли в результате обвала шоссе на юге Китая

1 мая — Mossovetinfo.ru — 19 человек погибли в результате случившегося рано утром в среду обвала площадью 184,3 квадратных метра на участке скоростной автомагистрали "Мэйда" (Мэйчжоу-Дабу), расположенном в провинции Гуандун (Южный Китай), 18 автомобилей оказались в ловушке, сообщили местные власти, - передает Синьхуа.



Еще 30 человек были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.



По данным правительства города Мэйчжоу, обвал произошел около 2:10 ночи на отрезке шоссе в городе Мэйчжоу, площадь обвала составила 184,3 квадратных метра.



Более 500 человек приняли участие в спасательных работах.