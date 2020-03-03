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Город (Москва и область)     03.03.2020 12:41

Парк «Остров мечты» изменил часы работы в выходные

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Теги:  Остров мечты  часы работы 

3 марта. Mossovetinfo.ru – Парк развлечений «Остров мечты» изменил часы работы сообщается на официальном сайте парка.

В будние дни парк будет работать с 12:00 до 22:00, в выходные – с 10:00 до 22:00. Раньше в пятницу и в выходные дни парк закрывался для посетителей в 00:00.

Самый крупный в Европе парк развлечений «Остров мечты» открылся для посетителей 29 февраля. За первые два дня работы парк посетили 150 тысяч человек.


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Теги: 
Остров мечты  часы работы 

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