3 марта. Mossovetinfo.ru – Парк развлечений «Остров мечты» изменил часы работы сообщается на официальном сайте парка.



В будние дни парк будет работать с 12:00 до 22:00, в выходные – с 10:00 до 22:00. Раньше в пятницу и в выходные дни парк закрывался для посетителей в 00:00.



Самый крупный в Европе парк развлечений «Остров мечты» открылся для посетителей 29 февраля. За первые два дня работы парк посетили 150 тысяч человек.