13 сентября. Mossovetinfo.ru – Полностью завершить обновление парка московских трамваев планируется к 2024 году, сообщил журналистам заместитель главного инженера ГУП «Мосгортранс» Сергей Матвеев.



В среду, 13 сентября в Москву прибыл 201-й трамвай нового поколения «Витязь-М». Власти Москвы планируют и в дальнейшем закупать подобные вагоны.



В настоящее время в Москве 25% наземных пассажирских перевозок осуществляет электротранспорт: трамваи и троллейбусы. В целях улучшения экологической ситуации в городе, власти Москвы начали постепенную замену автобусов на электробусы. С 2021 года планируется полностью отказаться от закупки автобусов с двигателями внутреннего сгорания.