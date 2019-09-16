16 сентября. Mossovetinfo.ru – Парки Москвы подготовили для горожан осеннюю программу, сообщает портал mos.ru.
«На осенний сезон парки подготовили для горожан новую увлекательную программу. До конца ноября в них будут работать творческие кружки, лектории и спортивные секции», - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
В различных парках города с сентября по ноябрь москвичи и гости столицы смогут принять участие в спортивных играх, посетить экскурсии, квесты и мастер-классы, послушать лекции. Подробнее об осенней программе московских парков можно узнать здесь.
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