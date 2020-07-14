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Город (Москва и область)     14.07.2020 09:17

Парки Москвы пригласили москвичей на водные прогулки

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Теги:  парки  отдых на воде  лодочные станции 

14 июля. Mossovetinfo.ru – Московские парки приглашают всех желающих совершить водные прогулки. В пяти московских парках открыты лодочные станции, где посетители могут взять напрокат лодки и катамараны. Прокатится по воде можно как вдвоем, так и вчетвером. А в парке «Царицыно» можно взять напрокат семиместную моторную лодку.

В парке «Царицыно» открыто три лодочные станции на набережных Верхнего, Нижнего и Среднего Царицынских прудов. Кроме того, лодочные станции открыты в Измайловском и Лианозовском парках, по две станции открыты в Парке Горького и парке «Кузьминки».

Все лодки и катамараны в московских парках дезинфицируют после каждой поездки, персонал лодочных станций работает в масках. О времени работы лодочных станций можно узнать на официальных сайтах парков.

Подробнее читайте на mos.ru.

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Карта места

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Теги: 
парки  отдых на воде  лодочные станции 

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