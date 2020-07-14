10:02 Город (Москва и область) Специальные автобусные маршруты запустили в Москве на время ремонта поликлиник
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08:25 В России С 15 июля в России отменят обязательную изоляцию для въезжающих в страну
10:02 Город (Москва и область) Специальные автобусные маршруты запустили в Москве на время ремонта поликлиник
23:25 Город (Москва и область) На допвыборах мундепов 13 сентября в Москве будет электронное голосование
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11:39 Город (Москва и область) Начался капремонт Большого каменного моста, движение ограничено
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08:27 Происшествия Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в убийствах
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