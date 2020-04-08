Парковка для медиков в Москве станет бесплатной

8 апреля. Mossovetinfo.ru – Парковка для медицинских работников в Москве в ближайшее время станет бесплатной. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.



«Мэр давно дал поручение отменить плату за парковку медикам. Сейчас вместе с департаментом здравоохранения формируем реестр медиков», - говорится в сообщении.



Ранее глава правительства Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин договорились обратиться к мэрам крупным городов, чтобы отменить оплату парковки для медработников.