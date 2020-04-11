11 апреля. Mossovetinfo.ru – С понедельника, 13 апреля, парковка в Москве для медицинских работников будет бесплатной, сообщается в telegram-канале Департамента транспорта Москвы.
Сообщается, что право на бесплатную парковку будет предоставлено всем медработникам, чьи списки были переданы в Департамент здравоохранения Москвы их медучреждениями.
13:31 Другое РФС уведомил УЕФА о готовности Санкт-Петербурга принять матчи чемпионата Европы в 2021 году
13:27 Город (Москва и область) Парковка для медицинских работников с 13 апреля будет бесплатной
12:54 Город (Москва и область) Строительство инфекционного центра в ТиНАО завершено на 98%
12:31 Город (Москва и область) В Подмосковье за сутки зафиксировано 152 новых случая заражения коронавирусом
12:14 Город (Москва и область) В Москве увеличат коечный фонд для больных коронавирусом
09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены
19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии
22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель
17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы
17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей