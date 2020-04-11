11 апреля. Mossovetinfo.ru – С понедельника, 13 апреля, парковка в Москве для медицинских работников будет бесплатной, сообщается в telegram-канале Департамента транспорта Москвы.



Сообщается, что право на бесплатную парковку будет предоставлено всем медработникам, чьи списки были переданы в Департамент здравоохранения Москвы их медучреждениями.