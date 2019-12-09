9 декабря. Mossovetinfo.ru – В дни новогодних праздников с 1 по 8 января 2020 года парковках в Москве будет бесплатной, сообщается на официальном сайте Администратора московского парковочного пространства.



Сообщается, что парковка будет бесплатной на всех улицах, в том числе на тех, где парковка стоит 380 рублей в час.



Также в сообщении напоминается, что новогодние гуляние пройдут в Москве в разных местах, в связи с этим водителей просят быть внимательнее и парковать автомобили только в разрешенных местах.