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Город (Москва и область)     09.12.2019 09:30

Парковка в Москве будет бесплатной с 1 по 8 января

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Теги:  парковка  АМПП 

9 декабря. Mossovetinfo.ru – В дни новогодних праздников с 1 по 8 января 2020 года парковках в Москве будет бесплатной, сообщается на официальном сайте Администратора московского парковочного пространства.

Сообщается, что парковка будет бесплатной на всех улицах, в том числе на тех, где парковка стоит 380 рублей в час.

Также в сообщении напоминается, что новогодние гуляние пройдут в Москве в разных местах, в связи с этим водителей просят быть внимательнее и парковать автомобили только в разрешенных местах.


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Карта места

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Теги: 
парковка  АМПП 

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