9 декабря. Mossovetinfo.ru – В дни новогодних праздников с 1 по 8 января 2020 года парковках в Москве будет бесплатной, сообщается на официальном сайте Администратора московского парковочного пространства.
Сообщается, что парковка будет бесплатной на всех улицах, в том числе на тех, где парковка стоит 380 рублей в час.
Также в сообщении напоминается, что новогодние гуляние пройдут в Москве в разных местах, в связи с этим водителей просят быть внимательнее и парковать автомобили только в разрешенных местах.
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