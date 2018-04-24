Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     24.04.2018 17:49

Парковка в Москве на майские праздники будет бесплатной

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  парковка 

24 апреля. Mossovetinfo.ru – Парковка в Москве в майские праздники будет бесплатной. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума правительства столицы.

Парковаться бесплатно на территории городского парковочного пространства можно будет 29 и 30 апреля, 1 и 2 мая, а также 9 мая.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
парковка 

Возврат к списку

Лента новостей

17:49 Город (Москва и область) Парковка в Москве на майские праздники будет бесплатной

16:43 В России Песков рассказал про указ Путина об увеличении расходов на соцсферу и инфраструктуру

15:36 Город (Москва и область) При поддержке депутата Лысакова отменены ежегодные автогонки на ООПТ в Крылатском

12:25 Город (Москва и область) Началось строительство станции метро «Давыдково»

11:01 Город (Москва и область) Площадь возле станции метро «Улица 1905 года» начали готовить к благоустройству

Актуальные материалы

08:26 Другое Роскомнадзор блокирует IP-адреса Google

16:53 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве в 2018 году

18:25 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве из-за репетиций парада Победы

23:29 Город (Москва и область) Дети в приоритете: подмосковные депутаты обсуждают школьное питание

11:23 Город (Москва и область) Министром стройкомплекса Московской области назначен Руслан Тагиев

14:30 Власть Путин – Собянину: «В целом ваша команда работает профессионально»

10:57 В мире Путин выступил с заявлением после удара США и союзников по Сирии

19:46 Власть Голосование на московских выборах будет продлено до 22 часов

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru