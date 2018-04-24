24 апреля. Mossovetinfo.ru – Парковка в Москве в майские праздники будет бесплатной. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума правительства столицы.



Парковаться бесплатно на территории городского парковочного пространства можно будет 29 и 30 апреля, 1 и 2 мая, а также 9 мая.