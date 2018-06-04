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Город (Москва и область)     04.06.2018 14:07

Парковка в Москве с 10 по 12 июня будет бесплатной

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Теги:  парковка  праздники  бесплатная парковка 

4 июня. Mossovetinfo.ru – Парковка в Москве в праздничные с 10 по 12 июня будет бесплатной, сообщается.

Парковка в Москве бесплатна по воскресеньям, а также в праздничные дни. В связи с празднованием Дня России, выходной день перенесен с субботы 9 июня на понедельник 11 июня. Таким образом парковка будет бесплатно в воскресенье 10 июня, и в праздничные дни 11 и 12 июня.

В субботу 8 июня парковка в Москве будет платной, как и в другие субботние дни.


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Теги: 
парковка  праздники  бесплатная парковка 

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